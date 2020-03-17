الاتحاد النرويجي لكرة القدم يعلن تأجيل بطولة يورو 2020 للعام المقبل

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تأجيل بطولة يورو 2020 إلى العام المقبل، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم الاتفاق على الاقتراح خلال مؤتمر عبر الفيديو مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم الـ 55 وممثلي الأندية والبطولات واللاعبين.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

​وأوضحت أن القرار سيُعرض على اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتوقيع النهائي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وبسبب انتشار فيروس كورونا قررت عدة دول أوروبية تعليق دورياتها المحلية، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.