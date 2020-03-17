نجم ريال مدريد يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد، في وقت سابق، إصابة لاعب كرة السلة في النادي، تريس ثومكينس، بفيروس كورونا.

وقال كروس: "أنا بحالة جيدة، ولا أعاني أية مشكلات صحية، وكذلك أفراد أسرتي"، بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.

وتابع "أتواجد في المنزل بصفة دائمة حتى لا يصيبني المرض، لا أشعر على الإطلاق بأي نوع من الملل لهذا الوضع الجديد، بل على العكس الجلوس مع أطفالي يشعرني بالسعادة".

ويخضع لاعبو نادي ريال مدريد للحجر المنزلي.

وأعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد إلى 491، بعد تسجيل 194 وفاة جديدة.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى أكثر 182 ألفا و424 شخصا، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية.