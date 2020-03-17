تأجيل بطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم خوفا من كورونا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، اليوم الثلاثاء، إرجاء بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" حتى العام المقبل، في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تحول إلى وباء عالمي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن الاتحاد. وكان من المقرر إقامة البطولة في الأساس خلال الفترة بين الثاني عشر من يونيو/ حزيران إلى الثاني عشر من يوليو/ تموز من العام الجاري.

يأتي ذلك بعد كشف الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم، عن قرار تأجيل بطولة "يورو 2020" إلى العام المقبل، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم الاتفاق على الاقتراح خلال مؤتمر عبر الفيديو مع جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم الـ55 وممثلي الأندية والبطولات واللاعبين.

وبلغت الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 188 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.