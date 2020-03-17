يويفا: تعليق جميع مسابقات الأندية والمنتخبات في أوروبا حتى إشعار آخر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، تعطيل جميع مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية للرجال والنساء "حتى إشعار آخر"، مع تحول القارة العجوز لبؤرة لتفشي وباء كورونا.

وبحسب "رويترز" فإن القرار يضع حدًا لمباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي التي كان قد تم تأجيلها قبل أسبوع.

وأضاف الاتحاد في بيانه: "ستقام مباريات التصفيات الأوروبية لبطولة يورو 2020، واللقاءات الدولية الودية، التي كانت مقررة في نهاية مارس/ آذار، في أوائل يونيو/ حزيران المقبل، شرط أن يتم مراجعة الوضع.

وأشار "يويفا" إلى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن بطولات الدوري وممثلي الأندية لدراسة الوضع العام لجداول المباريات والمسابقات، في ظل توقف الجزء الأكبر من البطولات المحلية في القارة.

وستهدف المجموعة إلى إيجاد "حلول تسمح بإكمال الموسم الحالي وأي تداعيات أخرى للقرارات المتخذة اليوم". من بين القضايا الرئيسية التي لم يتم حلها والتي تواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كيفية إنهاء مسابقات الأندية الأوروبية الحالية ، بما في ذلك دوري الأبطال.

وبلغت الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 188 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.