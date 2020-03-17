رسميا... تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

وعقد "يويفا" اجتماعا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلا من 2020.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 17, 2020

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو/حزيران المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها.

وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم: "تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز 2021".

وعادة ما تقام بطولة أوروبا في دولة واحدة أو اثنتين، لكن النسخة المقبلة من المفترض أن تقام في 12 مدينة، هي "أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وبودابست وكوبنهاغن ودبلن وغلاسغو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبورغ".

وبلغت الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 188 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.