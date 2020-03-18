فيديو... إبراهيموفيتش يهدد فيروس كورونا ويطلق حملة لمساعدة إيطاليا

ونشر إبرا فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أطلق من خلاله الحملة، وقال فيه: "أنا زلاتان إبراهيموفيتش، لطالما أعطتني إيطاليا الكثير وبهذه اللحظات الدرامية أريد أن أقوم بشيء يساعد البلد الذي أحبه".

وتابع "سويا بالاتفاق مع الناس الذين يعملون معي قررنا تمويل المستشفيات لمساعدتها على تقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن".

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020

وأضاف زلاتان "أعول على سخاء زملائي، كل الرياضيين المحترفين، إضافة للأشخاص الراغبين بتقديم المساهمة لركل هذا الفيروس خارجا، سويا بإمكاننا مساعدة المستشفيات والأطباء والممرضين الذين يعملون بجد كل يوم لإنقاذ حياتنا، ونحن مدينون لهم اليوم، هيا نطرد الفيروس ونفوز بهذه المواجهة".

وأتم زلاتان إبراهيموفيتش "تذكروا، إن لم يهرب الفيروس من زلاتان فإن زلاتان سيذهب إليه".

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسجيل 475 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى عدد وفيات وفقا لحصيلة رسمية لأي دولة منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 204 آلاف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.