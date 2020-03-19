كسر الحجر الصحي... رئيسة وزراء صربيا تهاجم نجم ريال مدريد

أكدت تقارير إسبانية أن لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد تمت إدانته من قبل الشرطة الصربية، بسبب خرقه قرار العزل الصحي المفروض نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد إسبانيا ثاني الدول الأوروبية تضررا من الوباء بعد إيطاليا، مما اضطر السلطات الإسبانية لتعليق الأنشطة الرياضية كافة.

وفرضت أندية الدوري الإسباني قرار العزل الصحي على لاعبيها، وطالبتهم بعدم الخروج من المنزل خوفًا من تعرضهم للإصابة.

Last Thursday head of Real Madrid medical team gave Luka Jović permission to travel to Serbia (on personal medical prescription) and quarantine at his own home. [@melchorcope] pic.twitter.com/RnhsARjHU9 — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) March 19, 2020

ويواجه مهاجم ريال مدريد عقوبات في بلاده بسبب خرقه قرار الحجر الصحي، كما انتقدت رئيسة الوزراء آنا برنابيتش، اللاعب قائلة: "هناك نجوم كرة يتقاضون الملايين ويتجاهلون العزلة الذاتية الإلزامية عند عودتهم إلى الوطن".

وكانت إدارة النادي الملكي قد أوصت لاعبيه بالعزل الصحي بعد اكتشاف إصابة لاعب كرة سلة في الفريق الإسباني بفيروس كورونا، كما قررت غلق ملعب سانتياغو برنابيو.