تركي آل الشيخ يكشف عن اتصالات جديدة مع الخطيب

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي "ألميريا" الإسباني، عن اتصالات مع رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

وكتب تركي آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" صباح اليوم "تواصل معي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتين في اليومين الماضيين؛ ليطمئن على صحتي".

وأضاف "بشكره على هذا التواصل، وأتمنى له ولأسرته الكريمة الخير، وأن ربنا يحفظ الجميع".

وكان آل الشيخ قد اتخذ قرارا بالاستقالة من منصب الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وأوضح أنه يمر بظروف صحية وارتباطات في العمل، لذلك فضل الانسحاب".

يذكر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي كان قد منح آل الشيخ منصب الرئاسة الشرفية بعد نجاحه في الانتخابات بأيام قليلة.