تأجيل بطولة أوروبا للريشة الطائرة إلى أجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تأجيل بطولة أوروبا التي كانت مقررة في شهر نيسان/أبريل في العاصمة الأوكرانية كييف، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى أجل غير معلوم.

ووفقا لما هو منشور على موقع الاتحاد، فقد كان من المقرر انعقاد بطولة أوروبا لكرة الريشة في الفترة 21-26 نيسان/أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن اتحاد الريشة النرويجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كرة القدم الأوروبية من عام 2020 إلى عام 2021، بسبب تفشي فيروس "كورونا" في العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 252 ألف، وعدد الوفيات فاق الـ 10 آلاف، وتعافى أكثر من 89 ألف شخص. وانتشر وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في 182 ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.