بعد تأجيلها إلى 2021... "ويفا" يؤكد على التمسك باسم وشعار "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن بطولة أوروبا "يورو 2020" ستظل محتفظة باسمها حين تقام في 2021.

وصدر القرار بعد اجتماع بالفيديو شارك فيه ممثلون مختلفون باللعبة (لاعبون ومدربون ورؤساء أندية).

وأجل "ويفا" نهائيات البطولة من 2020 إلى 2021 دون تعديل فى صياغتها، حسب فرانس 24.

ويفسح ويفا المجال أمام البطولات المحلية المعلقة للسبب نفسه للاستكمال إذا سمحت الظروف بذلك.

وأكد "ويفا":"إن التأجيل "سيساعد جميع المسابقات المحلية، المعلقة حاليا حتى انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن التخوف من فيروس +كوفيد-19+"، متعهدا بإنهاء المواسم بحلول 30 يونيو/حزيران.

ويشارك فى البطولة 24 منتخبا، حسمت التصفيات 20 منها، وتم تأجيل حسم البقية بسبب تفشي "كورونا".