زيدان يخشى على أولاده من "الحماقة"

تحدث مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في سيرته الذاتية التي تحمل اسمه، عن سعيه لحماية أبنائه إنزو ولوكا وتيو وإليا من التحول إلى "حمقى صغار".

وأكد الفائز بكأس العالم 1998، أنه لا يتباهى بما كان عليه كلاعب كرة قدم.

وقال زيدان وفقا لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتم حملي على الأكتاف على مدار 17 أو 18 عاما، وأعلم تماما هذا الأمر، أنا لست ممن يتباهون أمام اللاعبين، أرغب فقط في أن يعلموا ما يجب عليهم فعله".

Zinedine Zidane's incredible volley in the 2002 Champions League Final pic.twitter.com/OHFjl6CwhX — EPL Bible (@EPLBibIe) March 20, 2020

وأضاف الكاتب "قليلون في يومنا هذا من يعلمون شيئا عن عائلة زيزو، على الرغم من تواجده في مدريد طيلة 20 عاما تقريبا".

وتابع الكاتب "في الكتاب كشف زين الدين زيدان عن كيفية قيادته لعملية تعليم أبنائه، ومنهم اثنان قام بتدريبهما وهما لوكا وإنزو".

وأتم المدرب الفرنسي في الكتاب: "لا أرغب في أن تقودهم الوفرة وكل ما أقدمه وكل ما يدور حولي إلى الطريق السيء".