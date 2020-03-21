فيديو... رسالة من رياض محرز للشعب الجزائري

وجه رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رسالة إلى الشعب الجزائري في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال رياض محرز للشعب الجزائري في فيديو: "الزموا بيوتكم فهي خطوة مهمة ستسهل عمل الأطباء، اللهم ارحم من فقدناهم واشفي كل المرضى. من المهم أن نحمي الأشخاص الضعاف من الفيروس. الڤيروس خطر على الجميع، اعتنوا بأنفسكم".

وتوفيت امرأة، يوم أمس الجمعة، بولاية الوادي الجزائرية، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 10 حالات.

Message important 💚🇩🇿 Écoutez les autorités sanitaires et restez chez vous surtout !! C'est important pour protéger les gens les plus faibles face aux risques du virus, peu importe leur âge et leur état de forme c'est dangereux pour tout le monde. Prenez soin de vous 💚 pic.twitter.com/7ZtsVCablB — Riyad Mahrez (@Mahrez22) March 20, 2020

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، قد أعلنت حتى يوم الجمعة تسجيل 15 حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 90 حالة.

يذكر أن الجزائر أغلقت حدودها البرية، وأوقفت الرحلات البحرية والجوية كما أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب للأمة الثلاثاء عن وقف كل التجمعات والمسيرات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بلغ نحو 234 ألف إصابة وتوفي 10 آلاف شخص من الفيروس في العالم.

وبحسب المنظمة فإن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم خصوصا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة وبلغت نحو 104 آلاف حالة تقريبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.