الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى يطالب بتأجيل ألعاب طوكيو 2020

طالب الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى اليوم السبت بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

ودعا الاتحاد، في رسالة إلى سارة هيرشلاند الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأمريكية، اللجنة المحلية بمطالبة اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تأجيل ألعاب طوكيو. وفقا لـ "رويترز".

ومن المقرر أن تقام دورة طوكيو بين 24 يوليو/ تموز والتاسع من أغسطس اب المقبلين.

وقال ماكس سيجيل الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي لألعاب القوى في رسالته "بالتأكيد ندرك تداعيات هذا المطلب وحقيقة محاولة التنسيق بشأن الأمور اللوجستية المتعلقة بتأجيل الأولمبياد ما بين جداول الرياضيين الاخرين والاتحادات الرياضية وكافة الأطراف المعنية لكن البديل في المضي قدما في ظل هذا الوضع العالمي لا يصب في مصلحة رياضيينا".

وانضم الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى بذلك إلى اتحاد أمريكي بارز اخر هو اتحاد السباحة الذي طالب بتأجيل انطلاق الألعاب الأولمبية.

ولم يتسن على الفور لمسؤولي اللجنة الأولمبية الأمريكية أو اللجنة الأولمبية الدولية التعليق على طلب الاتحاد الأمريكي للقوى.

وطالبت اللجنة الأولمبية الأمريكية أمس الجمعة الرياضيين بمواصلة إعدادهم رغم انتشار وباء فيروس كورونا.

في المقابل واصلت اللجنة الأولمبية الدولية ضغطها رغم الأزمة الصحية العالمية وقالت إن الدورة ستقام في موعدها.