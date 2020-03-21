الإصابة الثالثة في يوفنتوس... ديبالا يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكتب ديبالا على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "مرحبا جميعا، أردت إبلاغكم أنني تلقيت نتائج الفحوصات لفيروس كورونا".

وأضاف "تبيّن إصابتي به أنا وأوريانا (صديقته)".

وختم "لحسن الحظ، نحن في حالة مثالية، أشكركم على رسائلكم".

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

وفي السياق، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إصابة مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، بـ فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتعد تلك الإصابة الثالثة في صفوف "السيدة العجوز"، بعد دانييلي روجاني، وبليز ماتويدي.

وجاء في بيان يوفنتوس الذي نُشر على موقعه الرسمي، "خضع باولو ديبالا لفحوصات طبية كشفت عن نتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وهو في عزلة منزلية طوعية منذ يوم الأربعاء 11 مارس، وسيستمر مراقبته باتباع النظام المعتاد، وهو بخير ولا تظهر عليه أعراض".

وكان ديبالا قد نفى قبل عدة أيام، الأنباء المتداولة عن إصابته بفيروس كورونا.