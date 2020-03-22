رونالدو يعلم أولاده الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين... فيديو

يظهر في مقطع الفيديو نجم نادي يوفنتوس اللإيطالي، كريستيانو رونالدو وهو يقوم بتعليم أطفاله الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين.

حيث يقوم بإعطائهم القليل من المعقم السائل ليقوموا بدورهم بفركه بأيدهم وسط إرشادات يقدمها لهم.

كريستيانو رونالدو يعلّم أطفاله كيف يتجنبوا الإصابة بفيروس كورونا بتعقيم وغسل أيديهم جيدًا 👶 👏



(📽️: IG/cristiano)pic.twitter.com/r8ERiz5elZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2020

وكان البرتغالي قد نشر في وقت سابق صورة مكتوب عليها مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها: "مرحبا يا رفاق، مجرد رسالة صغيرة وتذكير بالخطوات التي يجب علينا جميعاً اتباعها لحماية أنفسنا وأحبائنا، يرجى البقاء بأمان".

Hi guys, just a little message and reminder of the steps we must all follow to protect ourselves and our loved ones. Please stay safe. #stayhome #staysafe pic.twitter.com/xvqXLLtj9R — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 20, 2020

وأضاف بجملتين وضع عليهما وسم (هاشتاغ) "ابقوا في البيت.. ابقوا آمنين".

وكان لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قد أصدر، يوم الجمعة، بيانا، بعد أنباء دخوله الحجر الصحي، عقب تأكد إصابة زميله، دانييلي روجاني، بفيروس كورونا المستجد، قال فيه: "يمر العالم بلحظة عصيبة، التي تستلزم مننا توخي الحذر واتباع الرعاية الفائقة، إنني أتحدث اليوم ليس كلاعب كرة قدم، وإنما بصفتي أب وابن وإنسان مهموم بآخر التطورات التي تؤثر على كل العالم".

وتابع رونالدو ناصحا جمهوره ومتابعيه: "من المهم جدا أن نتبع نصيحة منظمة الصحة العالمية وكذلك الهيئات الرئاسية حول كيفية تعاملنا مع الموقف الراهن".