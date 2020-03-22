سواريز يتحدث عن الدقائق الـ5 التي تسببت بإطاحة فالفيردي من برشلونة

كشف مهاجم المنتخب الأوروغواياني ونجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، أسباب إقالة المدرب السابق لبرشلونة أرنستو فالفيردي منتصف الموسم والاستعانة بكيكي سيتين كبديل له في قيادة الفريق.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو" الإسبانية، تحدث سواريز عن الأسباب التي دفعت لإقالة فالفيردي.

قائلا " لقد مررنا بأوقات صعبة في النادي، مع نتائج غير متوقعة، مثلما حدث أمام ليفربول العام الماضي، ومن قبله أمام روما".

مضيفا " في بداية الموسم كان هناك الكثير من الحديث عن تغيير فالفيردي، لكن حدث ذلك في وسط الموسم بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، لكننا أهملنا 5 دقائق فقط فتلقينا الخسارة، مما أثار القلق في المجلس واتخذ قرارا بإقالة المدرب".

وتابع "جاء مدرب آخر وهو كيكي سيتين في منتصف الموسم ومن الصعب تطبيق فكره وتكتيكه سريعا، لكن أعتقد أن برشلونة يملك لاعبين مدربين على التكيف مع فكره".