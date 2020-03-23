رئيس مانشستر يونايتد يحارب من أجل عدم تتويج ليفربول

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن رئيس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يحارب من أجل منع صدور قرار بعدم استكمال بطولة الدوري الممتاز وتتويج ليفربول باللقب باعتباره متصدر للدوري.

حضر إد وودوارد، رئيس نادي مانشستر يونايتد، اجتماعا افتراضيا عقد يوم الخميس 19 مارس/آذار، بالإضافة لممثلين عن الأندية العشرين التي تلعب في الدوري المتاز، محاولا إقناعهم باستكمال الموسم في الوقت وبالطريقة اللذين اقترحتهما رابطة الدوري الإنجليزي، لأن عدم استكمال المسابقة وتتويج ليفربول أمر غير عادل من وجهة نظره، بحسب ما نقل موقع "theathletic".

وذكرت صحيفة "Mirror" البريطانية في وقت سابق، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تدرس استئناف البطولة في أول يونيو/حزيران وختامها في يوليو/تموز، على أن يبدأ موسم 2020-21 في موعده المعتاد في الثامن من أغسطس/آب، لتجنب مواجهة دعاوى محتملة لخرق عقود البث التلفزيونية.

ويعد ليفربول أقرب المنافسين من حيث عدد ألقاب البريميرليغ للمان يونايتد الذي يتصدر قائمة الفائزين بعشرين لقب، حقق أغلبها تحت قيادة مدربه الأسبق السير أليكس فيرغسون.