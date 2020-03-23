إحصاءات... محمد صلاح في أول 100 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

محمد صلاح أحرز هدفه رقم 70 في الدوري ضد بورنموث، المباراة التي كانت رقم 100 له في البطولة الإنجليزية متفوقا على فيرناندو توريس بسبعة أهداف.
يعرض التقرير التالي أبرز الأرقام التي حققها محمد صلاح وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي للريدز.
دقائق اللعب - 8423 (من أصل 9000 ممكنة)
المعدل التهديفي - هدف كل 120 دقيقة
مشاركات كأساسي - 97
We stand together ❤️— Liverpool FC (@LFC) March 20, 2020
You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/s7bDZGin7A
عدد الأهداف المسجلة بالقدم اليسرى - 56
عدد الأهداف المسجلة في آنفيلد - 46
عدد الأهداف المسجلة خارج آنفيلد - 24
صناعة الأهداف - 24
أهداف من صناعة روبيرتو فيرمينو وساديو ماني - 18
Stay in and enjoy some #onthisday action, with extended highlights of our win over #LUFC from 2003 🙌— Liverpool FC (@LFC) March 23, 2020
Those finishes 🤩⚽️ pic.twitter.com/acVc6QKPho
أهداف بالقدم اليمنى - 11
الأهداف المسجلة في شباك واتفورد وبورنموث (أكثر الفرق تلقيا للأهداف من صلاح) - 8
أهداف من ركلات جزاء - 7
أهداف من صناعة أندي روبرتسون - 7
أهداف بالرأس - 3
أهداف من صناعة أليسون بيكر - 1
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