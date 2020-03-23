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    أولمبياد طوكيو

    المطالبة بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بعد انسحاب عدة دول بسبب تفشي كورونا

    © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
    رياضة
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    رحب وزير الرياضة النمساوي، اليوم الاثنين، بما وصفه "قرار كندا الشجاع" بالانسحاب من ألعاب طوكيو 2020، ودعا إلى تأجيل الأولمبياد.

    وقال فيرنر كوجلر في بيان: "إغلاق المرافق الرياضية ومنشآت التدريب في الكثير من الدول أثار بالفعل شكوكا حول مبدأ تكافؤ الفرص للمشاركين في دورة الألعاب الصيفية 2020".

    وتابع: "من أجل صحة وسلامة جميع المشاركين والمدربين والمشجعين أدعو إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020".

    بدورها قالت بيرت كوجول رئيسة اللجنة الأولمبية النرويجية، اليوم الاثنين، إن النرويج لن ترسل رياضييها إلى أولمبياد طوكيو 2020 حتى يتم السيطرة على وباء كورونا.

    رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو
    © REUTERS / SATISH KUMAR
    "فيفا" يصادق على المواعيد الجديدة لكأسي كوبا أمريكا والأمم الأوروبية 2020
    وأبلغت الصحفيين: "نصيحتي الواضحة لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية النرويجية هي أنه يجب عدم إرسال أي رياضيين إلى الأولمبياد أو ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو 2020 في ضوء الوضع الخطير حاليا".

    وقالت اللجنة الأولمبية النرويجية ومجلس الرياضة في بيان إنهما بعثا رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية للتعبير عن قلقهما والمطالبة بالسيطرة على وباء كورونا قبل إقامة الأولمبياد.

    ويبدو أن تأجيل الألعاب المقررة بين 24 يوليو/تموز والتاسع من أغسطس/آب، بات أمرا حتميا بعد انسحاب قوى رياضية بارزة مثل أستراليا وكندا من الأولمبياد حيث يواجه المنظمون ضغوطا عالمية هائلة للتأجيل.

    فيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / Dado Ruvic
    توصية جديدة من "فيفا" بسبب فيروس كورونا
    وقال هيو روبرتسون رئيس الاتحاد البريطاني الأولمبي، اليوم الاثنين، إن بريطانيا مستعدة للسير على خطى كندا وأستراليا برفض المشاركة في أولمبياد طوكيو إذا لم تتأجل بسبب فيروس كورونا.

    وأعلنت كندا وأستراليا عن عدم المشاركة في الألعاب الصيفية إذا لم تتأجل إلى 2021 بدلا من إقامتها في موعدها المحدد بين 24 يوليو/تموز والتاسع من أغسطس/آب.

    ويبدو أن قرار التأجيل حتميا مع إعلان اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية عن التشاور لمدة شهر بشأن القرار.

    وقال روبرتسون لمحطة سكاي سبورتس: "إذا استمر الفيروس كما تتوقع الحكومة أعتقد أنه لا توجد أي وسيلة لإرسال بعثة أولمبية". وأضاف: "أبلغنا اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل بأننا لا نرى سبيلا للمضي قدما في خطط إقامة الأولمبياد في الوقت الحالي وأتوقع أن ننضم إلى كندا وأستراليا خلال وقت قريب".

    وأوضح أن مراكز التدريب لصفوة الرياضيين أغلقت حول البلاد ولا يمكن الاستعداد للمنافسات الأولمبية في بداية يوليو/ تموز، مضيفا "هناك قضية أخرى تتعلق بالجاهزية لخوض المنافسات الأولمبية في هذا التوقيت".

    وقال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير أولمبياد طوكيو 2020.

    وأضاف المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "الرياضيون يواجهون غموضا كبيرا في الوضع الحالي

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