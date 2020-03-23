فاتح تريم مدرب غالاتاسراي التركي يعلن إصابته بكورونا

وكتب فاتح تريم عبر حسابه على تويتر: "وفقا لنتائج الفحوصات التي خضعت لها اليوم كانت النتيجة إيجابية وتأكد إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "أنا في أيد أمينة في المستشفى ولا داعي للقلق، وسوف أتواصل معكم في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن الاتحاد التركي لكرة القدم قرر إيقاف مسابقة الدوري قبل أسبوع واحد بعد خوض أكثر من جولة بدون حضور الجماهير لتفادي انتشار فيروس كورونا.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

وأعلنت وزارة الصحة التركية، حتى يوم أمس الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 30 حالة.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أجرينا 20 ألفا و345 فحصا بكورونا، 1236 مصابون بالفيروس، فقدنا منهم 30 كلهم من المسنين"، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بواقع 289 ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.