ليفربول يفاجئ محمد صلاح بتحدي الأساطير

فاجأ الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي نجمه المصري محمد صلاح باختياره ضمن أساطير النادي في "تحدي الأساطير" بين الأندية على مستوى العالم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع "تويتر"، ردا على رسالة من الأهلي المصري وعرضوا أساطير النادي وجاء من بينهم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق.

وأعلن نادى ليفربول التحدي مع ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالى.

أهلًا وسهلًا يا @AlAhly وهلا فيك يا @ittihad ❤️💛



بالطبع قبلنا التحدي، وأساطيرنا هم 🌍🤝



بوب بايزلي 🔝

إيان راش ⚽️

ستيفن جيرارد ©️

وأسطورتنا القادمة بكل تأكيد محمد صلاح 👑



ونتحدى كل من @realmadridarab ⚪️@PSG_arab ✨@Juventusfcar 🔲🔳 pic.twitter.com/6H3Ja5Q7bm — لـ يـ فـ ر بـ و ل (@LFC_Arabic) March 24, 2020

ويأتي تفاعل نادي ليفربول الإنجليزي مع "تحدي الأساطير" بين الأندية على مستوى العالم في محاولة لكسر حالة الملل نتيجة توقف النشاط الكروي في معظم بلدان العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

وخلال أول 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، لم يسجل أي لاعب أهدافا أكثر من التي سجلها محمد صلاح مع ليفربول.

محمد صلاح أحرز هدفه رقم 70 في الدوري ضد بورنموث، المباراة التي كانت رقم 100 له في البطولة الإنجليزية متفوقا على فيرناندو توريس بسبعة أهداف.

يعرض التقرير التالي أبرز الأرقام التي حققها محمد صلاح، وفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي للريدز.

دقائق اللعب - 8423 (من أصل 9000 ممكنة)

المعدل التهديفي - هدف كل 120 دقيقة

مشاركات كأساسي - 97

We stand together ❤️



You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/s7bDZGin7A — Liverpool FC (@LFC) March 20, 2020

عدد الأهداف المسجلة بالقدم اليسرى - 56

عدد الأهداف المسجلة في آنفيلد - 46

عدد الأهداف المسجلة خارج آنفيلد - 24

صناعة الأهداف - 24

أهداف من صناعة روبيرتو فيرمينو وساديو ماني - 18

أهداف بالقدم اليمنى - 11

Stay in and enjoy some #onthisday action, with extended highlights of our win over #LUFC from 2003 🙌



Those finishes 🤩⚽️ pic.twitter.com/acVc6QKPho — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2020

الأهداف المسجلة في شباك واتفورد وبورنموث (أكثر الفرق تلقيا للأهداف من صلاح) - 8

أهداف من ركلات جزاء - 7

أهداف من صناعة أندي روبرتسون - 7

أهداف بالرأس - 3

أهداف من صناعة أليسون بيكر - 1

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تعليق جميع مباريات كرة القدم في البلاد حتى يوم 4 أبريل/ نيسان المقبل، بسبب فيروس كورونا.