شفاء أول لاعب كرة قدم محترف أصيب بفيروس كورونا

أعلن مدافع هانوفر الألماني تيمو هوبرز شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن كان أول لاعب كرة قدم محترف يعلن عن إصابته بالمرض.

وقال صاحب الـ21 عاما لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أتشوق للركض والتحرك بحرية في ظل العزل الذي تطبقه السلطات، من الرائع أن أخرج من شقتي فقط الآن".

وتم تشخيص إصابة هوبرز بالمرض بعد أيام من تسجيله لأول هدف له في مشواره الاحترافي.

وخضع اللاعب لتحاليل إضافية بعد انتهاء فترة العزل، لتثبت شفاءه التام من الفيروس.

The first German footballer diagnosed with #COVIDー19 has recovered from the disease, Hannover have confirmed. pic.twitter.com/cTAo5RQIZb — DW Sports (@dw_sports) March 25, 2020

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت، يوم 11 مارس/آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم، أكثر من 423 ألف حالة.