منظمو ألعاب الكومنولث يرغبون في تفادي التضارب مع بطولتي العالم لألعاب القوى والسباحة

يصر منظمو دورة ألعاب الكومنولث على إقامتها في موعدها في برمنغهام في 2022، وطلبوا من رياضات تأثرت بتأجيل أولمبياد طوكيو التعاون معهم من أجل "تفادي تضارب المواعيد والحفاظ على مصلحة الجميع".

ومن المقرر أن تستضيف المدينة الإنجليزية النسخة 22 من ألعاب الكومنولث بين 27 يوليو/ تموز والسابع من أغسطس/ آب، لكن يوجد احتمال لتضارب في المواعيد مع بطولتي العالم لألعاب القوى والسباحة، حيث من الممكن أن يتغير موعدهما بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021. وفقا لـ "رويترز".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن ألعاب طوكيو التي تم تأجيلها بسبب تفشي وباء كورونا يجب إقامتها بحلول صيف العام المقبل. وقال ديفيد جريفيمبرج الرئيس التنفيذي لاتحاد ألعاب الكومنولث لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء: "نحتاج لمعرفة إلى أي مدى سينتشر هذا الوباء لكننا ما زلنا نستهدف إقامة دورة ألعاب ناجحة في برمنجهام في الموعد المقرر".

وتسبب تأجيل أولمبياد طوكيو في صداع كبير لجدول المسابقات الرياضية العالمية وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمس الثلاثاء، إن بطولة العالم المقررة في أوريجون بين السادس و15 أغسطس 2021 قد تتأجل إلى 2022.

ومن المقرر إقامة بطولة العالم للسباحة في اليابان في الفترة بين 16 يوليو تموز وأول أغسطس/ آب، وقد يتم إعادة جدولة موعدها بعد تأجيل الأولمبياد.

وإذا تم تغيير موعدها إلى 2022، فان ذلك قد يحرم الجماهير البريطانية من فرصة متابعة البطل الأولمبي والعالمي الحالي في سباحة الصدر آدم بيتي وهو ينافس على الميدالية الذهبية في بلاده.

وقال جريفيمبرج ردا على سؤال بشأن بطولتي العالم لألعاب القوى والسباحة: "نطالب اتحادي ألعاب القوى والسباحة بالتعاون معنا من أجل مصلحة جميع الأطراف".