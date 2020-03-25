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18:49 GMT25 مارس/ آذار 2020
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    أولمبياد طوكيو

    منظمو ألعاب الكومنولث يرغبون في تفادي التضارب مع بطولتي العالم لألعاب القوى والسباحة

    © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
    رياضة
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    يصر منظمو دورة ألعاب الكومنولث على إقامتها في موعدها في برمنغهام في 2022، وطلبوا من رياضات تأثرت بتأجيل أولمبياد طوكيو التعاون معهم من أجل "تفادي تضارب المواعيد والحفاظ على مصلحة الجميع".

    زيارة عمل إلى آسيا - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو، اليابان 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ترامب يهنئ رئيس وزراء اليابان على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020
    ومن المقرر أن تستضيف المدينة الإنجليزية النسخة 22 من ألعاب الكومنولث بين 27 يوليو/ تموز والسابع من أغسطس/ آب، لكن يوجد احتمال لتضارب في المواعيد مع بطولتي العالم لألعاب القوى والسباحة، حيث من الممكن أن يتغير موعدهما بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021. وفقا لـ "رويترز".

    وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن ألعاب طوكيو التي تم تأجيلها بسبب تفشي وباء كورونا يجب إقامتها بحلول صيف العام المقبل. وقال ديفيد جريفيمبرج الرئيس التنفيذي لاتحاد ألعاب الكومنولث لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء: "نحتاج لمعرفة إلى أي مدى سينتشر هذا الوباء لكننا ما زلنا نستهدف إقامة دورة ألعاب ناجحة في برمنجهام في الموعد المقرر".

    وتسبب تأجيل أولمبياد طوكيو في صداع كبير لجدول المسابقات الرياضية العالمية وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمس الثلاثاء، إن بطولة العالم المقررة في أوريجون بين السادس و15 أغسطس 2021 قد تتأجل إلى 2022.

    ومن المقرر إقامة بطولة العالم للسباحة في اليابان في الفترة بين 16 يوليو تموز وأول أغسطس/ آب، وقد يتم إعادة جدولة موعدها بعد تأجيل الأولمبياد.

    وإذا تم تغيير موعدها إلى 2022، فان ذلك قد يحرم الجماهير البريطانية من فرصة متابعة البطل الأولمبي والعالمي الحالي في سباحة الصدر آدم بيتي وهو ينافس على الميدالية الذهبية في بلاده.

    وقال جريفيمبرج ردا على سؤال بشأن بطولتي العالم لألعاب القوى والسباحة: "نطالب اتحادي ألعاب القوى والسباحة بالتعاون معنا من أجل مصلحة جميع الأطراف".

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