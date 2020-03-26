كورونا يصيب أول لاعبي التنس المحترفين... فيديو

وجاء إعلان وايلد المصنف 114 عالميا عن إصابته بفيروس كورونا خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية في "إنستغرام".

وفي كلمة أرفقها بالفيديو، تمنى اللاعب لمتابعيه السلامة.

View this post on Instagram Stay safe everyone 🦠 A post shared by Thiago Seyboth Wild (@thiagoswild) on Mar 24, 2020 at 7:43pm PDT

وكان وايلد قد نجح بدخول عالم كرة التنس من الباب الكبير حين توج في الأول من مارس/آذار الجاري ببطولة سانتياغو التشيلية ذات الـ 250 نقطة على حساب النرويجي ​كاسبر رود​، وأصبح أول لاعب من مواليد الألفية الجديدة يحقق لقبا في بطولات المحترفين​.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 57 حالة، وعدد المصابين إلى 2433 شخصا.

وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد أقر، يوم الجمعة الماضي، قانون إعلان حالة الطوارئ في البلاد، واتخذ عددًا من الإجراءات لمنع تفشي الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.