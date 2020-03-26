كورونا يصيب أول لاعبي التنس المحترفين... فيديو

وجاء إعلان وايلد المصنف 114 عالميا عن إصابته بفيروس كورونا خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية في "إنستغرام".
وفي كلمة أرفقها بالفيديو، تمنى اللاعب لمتابعيه السلامة.
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وكان وايلد قد نجح بدخول عالم كرة التنس من الباب الكبير حين توج في الأول من مارس/آذار الجاري ببطولة سانتياغو التشيلية ذات الـ 250 نقطة على حساب النرويجي كاسبر رود، وأصبح أول لاعب من مواليد الألفية الجديدة يحقق لقبا في بطولات المحترفين.
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Ótima semana no @rioopenoficial , sensações ótimas e um belo nivel de tenis apresentado, queria agradecer a todos os envolvidos e a toda torcida que esteve comigo nessa semana e ao @luicarvalho junto com o #rioopen pela oportunidade e parabenizar pelo belo torneio que fizeram. Sigo para Santiago para um 250 começando segunda! Congrats @bornacoric on a great match last night and good luck for the rest of the week
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 57 حالة، وعدد المصابين إلى 2433 شخصا.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد أقر، يوم الجمعة الماضي، قانون إعلان حالة الطوارئ في البلاد، واتخذ عددًا من الإجراءات لمنع تفشي الفيروس.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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