كوريا الجنوبية تريد رفع حاجز السن في مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو2021

حث اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، اليوم الخميس، اللجنة الأولمبية الدولية على رفع حاجز السن من أجل أولمبياد طوكيو في 2021 لضمان مشاركة اللاعبين الذين ساهموا في صعود فرقهم.

وتقتصر المشاركة في مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية على اللاعبين الأقل من 23 عاما فقط، وفي 2020 يحق للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير/كانون الثاني 1997 المشاركة، بينما تضم قوائم الفرق أيضا ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما.

لكن قرار تأجيل الألعاب إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا أثار مخاوف حول غياب بعض اللاعبين بسبب تجاوز حاجز السن.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن الاتحاد الكوري، قوله في رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي: "نود أن نطلب منكم اتخاذ خطوات لضمان مشاركة اللاعبين الذين ساعدوا بلادهم على التأهل للأولمبياد".

وفازت كوريا الجنوبية ببطولة آسيا تحت 23 عاما في يناير/كانون الثاني، لتضمن التأهل للألعاب الأولمبية، ويعتمد الفريق بشدة على لاعبين ولدوا في 1997 ومن بينهم أفضل لاعب في البطولة وون دو-جاي وأفضل حارس سونج بوم-كون.

كما طلب الاتحاد الكوري زيادة عدد اللاعبين في قائمة المسابقة تماشيا مع البطولات الكبرى الأخرى التي ينظمها الاتحاد الآسيوي والفيفا.

وقال الاتحاد الكوري: "تشارك الفرق بقائمة تضم 23 لاعبا في البطولات القارية وبطولات الفيفا بالإضافة لمباريات التصفيات الأولمبية، وتضم قوائم مسابقة كرة القدم في الأولمبياد فقط 18 لاعبا. قائمة الـ18 لاعبا عفا عليها الزمن".