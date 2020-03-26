عودة أزارو إلى الأهلي تتوقف على رغبة نادي الاتفاق السعودي

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة النادي تنتظر من إدارة نادي الاتفاق توضيح مدى رغبتها فى تفعيل بند أحقية شراء المدة المتبقية من عقد المغربي وليد أزارو، المهاجم المعار في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يشار إلى أن الاتفاق كان ضم المغربي أزارو على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، بعد فشل الغاني دوكار، مهاجم الفريق، في إثبات قدراته وحجز مقعد أساسي في الفريق، وعدم تقديمه الفائدة الفنية.

وكشفت الصحيفة أن مصادر أكدت لها، أن الأهلي المصري عرف بنية مرتضى منصور، رئيس نادي الزماك المصري، لشراء عقد المهاجم المغربي والانضمام للزمالك كنوع من الرد على صفقة انتقال كهرباء للأهلي، ولا يرغب فايلر، مدرب الأهلي، بعودة المغربي أزارو من الاتفاق نظرًا لعدم قناعته الفنية بالمغربي.

وأضافت أن إدارة الاتفاق تنتظر انتهاء الموسم للحكم على تجربة اللاعب الاحترافية مع الفريق، حيث يعيش المغربي أوقاتًا ممتازة مع الفريق الشرقي بتسجيلة ثلاثة أهداف في أربع مباريات خاضها بشكل أساسي، إضافة إلى حجزه مقعدًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية.

يذكر أن عقد وليد أزارو مع الأهلي يتبقى فيه موسم وحيد، وترغب إدارة الاتفاق في شراء المدة المتبقية في عقد المهاجم المغربى مع الأهلي.