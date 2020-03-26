ظهور أول إصابتين بكورونا في برشلونة

كشف صحيفة إسبانية، اليوم الخميس، عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل نادي برشلونة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن رئيس الخدمات الطبية بالنادي الكتالوني، رامون كانال، هو أول حالة إيجابية داخل برشلونة.

وأضافت الصحيفة: "تعرض أيضًا للإصابة بالفيروس، المدير الطبي لفريق كرة اليد، جوزيب أنطوني جوتييريز".

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي الفريق الأول لبرشلونة لم يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن، في ظل الالتزام الشديد بالحجر الصحي الذي فرضته الدولة مؤخرا ويمتد لمدة 4 أسابيع، في ظل تفشي الوباء في إسبانيا.

يذكر أن إسبانيا هي ثاني أكثر دولة تفشى بها فيروس كورونا في قارة أوروبا، بتسجيل 56188 حالة إصابة حتى اليوم الخميس و4089 حالة وفاة وتعافي 7015 حالة.