تأجيل سباق إسبانيا في بطولة العالم للدراجات النارية

قرر القائمون على سباق إسبانيا في بطولة العالم للدراجات النارية، الذي كان من المفروض إقامته في خيريس، تأجيله؛ بسبب فيروس كورونا لتتأخر بذلك بداية الموسم الجديد إلى منتصف مايو/ أيار على الأقل، مع توقع المزيد من التأجيلات.

وأعلنت إدارة بطولة العالم، اليوم الخميس، في بيان مشترك مع الاتحاد الدولي للدراجات النارية واتحاد الفرق "ألزمنا تفشي فيروس كورونا بتغيير موعد السباق، بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إس".

وتابع البيان "مع استمرار تطور الموقف، لا يمكن تأكيد تاريخ جديد لجائزة إسبانيا الكبرى حتى يصبح من الواضح متى سيكون من الممكن إقامة السباق".

جدير بالذكر أنه كان من المنتظر إقامة السباق على الحلبة الواقعة في جنوب إسبانيا في الثالث من مايو/ أيار، يليه سباقات في فرنسا وإيطاليا في 17 و31 مايو أيار. وهذه خامس جولة يتم إلغائها في بطولة العالم.

وكان من المقرر أن تستضيف إسبانيا، وهي ثاني أعلى دولة من حيث عدد الوفيات بسبب الجائحة بعد إيطاليا، أربع جولات في بطولة العالم.

وتستضيف إيطاليا، المغلقة أيضا بسبب فيروس كورونا، سباقين. وأُلغي السباق الافتتاحي للموسم في قطر في الثامن من مارس/ آذار.