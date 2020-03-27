الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يسرح 70 % من العاملين

سرح الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 70 % من عامليه إذ يكافح لمواجهة تأثير انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى الحجر الصحي في البلاد.

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي في بيان اليوم الجمعة "كان قرارا صعبا للغاية لكنه ضروري للحفاظ على استقرار الاتحاد من أجل مواصلة خدمة اللعبة وإن كان بأسلوب مختلف تماما، فكل الصناعات حول العالم تأثرت بشدة من وباء كوفيد-19 وكرة القدم في أستراليا ليست استثناء"، حسبما نقلت رويترز.

وأضاف جونسون "هذه التطورات أثرت على العديد من إيرادات الاتحاد الأسترالي ومن بينها رسوم التسجيل والبث التلفزيوني والرعاة ومبيعات التذاكر والتمويل الحكومي لذا كنا بحاجة لتعديل عملياتنا لضمان استمرار العمل".

وأوقف الاتحاد الأسترالي دوري المحترفين يوم الثلاثاء بعد فرض قيود على السفر وهو ما يستحيل معه استمرار المنافسات، وسبق أن توقفت كل المباريات الدولية حول العالم بالإضافة إلى كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في أستراليا من ثلاثة آلاف شخص مقابل أقل من 100 حالة في بداية مارس لتزيد المخاوف بشأن انتشار الوباء. وتوفي 13 شخصا في البلاد.

وكان دوري المحترفين هو آخر بطولة رياضية بارزة في أستراليا تتوقف بعد كرة القدم الأسترالية ودوري الرجبي المحلي ودوري الرجبي للمحترفين.