بلغاتهم الأم... نجوم ليفربول يوجهون رسالة للعاملين في المجال الصحي حول العالم

مع تسارع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة وحول العالم، تزايد الضغط بشكل كبير على العاملين في القطاع الصحي، من أجل استعياب ورعاية المصابين، حتى أن الحكومة فتحت باب التطوع في هذا المجال.

في غضون ذلك، بعث نجوم نادي ليفربول الإنجليزي، وعلى رأسهم مدرب فريق كرة القدم يورغن كلوب والمهاجم محمد صلاح وزميليه ساديو ماني وربيرتو فيرمينو، برسالة ثناء وتعاطف مع العاملين في القطاع الصحي.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشرته الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكُتب عليه "إلى كل العاملين بالرعاية الصحية حول العالم.. رسالة صغيرة منا إليكم".

وقال كلوب في رسالته: "أود أن استغل الفرصة أنا والعاملين واللاعبين في نادي ليفربول، لنقدم رسالة شكر، لجميع العاملين الرائعين بالخدمات الصحية. إنه أمر لا يصدق ما يقومون به، لذلك نقول لهم شكرًا".

وردد نخبة من اللاعبين والعاملين في مقطع الفيديو عبارات شكر بلغاتهم الأصلية مثل؛ "نحن ممتنون للغاية إزاء ما تقومون به"، و"نرسل شكرنا الكبير لكل العاملين بالخدمات الصحية في المملكة المتحدة"، و"نشكركم جدًا على جهودكم، نقدر مساعدتكم لنا".

To all the health care workers around the world.



A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa — Liverpool FC (@LFC) March 26, 2020

وأعلنت الولايات المتحدة أمس حاجتها للتزود بالعديد من المستلزمات الطبية وأصحاب الخبرة من الخارج لمواجهة تفشي وباء كورونا، بعدما أصبحت البلد الأكثر تسجيلًا للإصابات، مع تسارع انتشار الفيروس المستجد بها.

وأطلقت المملكة المتحدة برنامجًا لتجنيد ربع مليون متطوع في خدمات الرعاية الصحية من أجل مواجهة التفشي المتسارع للفيروس. فيما أضطرت بلدان أوروبية مثل إسبانيا لتأميم منشآت الرعاية الصحية الخاصة والاستعانة بطلبة كليات الطب لمواجهة الأعداد المتزايدة من المصابين.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.