الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس 3 سيناريوهات لاستئناف الدوري

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسابية، عن 3 سيناريوهات متوقعة لاستئناف بطولة الدوري، التي توقفت نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في القارة الأوروبية على وجه الخصوص.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن رابطة الدوري الإسباني، بالتنسيق مع رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا، تعملان على إمكانية استئناف المسابقة في أقرب فرصة ممكنة، مشيرة إلى أن خيار إلغاء الموسم ليس مطروحا على الطاولة.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي كرة القدم الإسبانية وضعوا 3 سيناريوهات لاستئناف الدوري، وجاءت كالتالي:

السيناريو الأول: وهو الأكثر تفاؤلا، ويقوم على استئناف المسابقة في منتصف مايو/أيار المقبل، على أن تنتهي المباريات في 30 يونيو/حزيران، أو منتصف يوليو/تموز على أقصى تقدير، بحيث تقام المباريات كل 3 أيام، مع إمكانية منع الجماهير من الحضور.

السيناريو الثاني: استكمال المسابقة في الصيف، خاصة مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، إلى العام المقبل.

السيناريو الثالث: ويقوم هذا الاحتمال على أسوأ الفرضيات، ولكنه الأكثر واقعية، بحيث يتم استكمال الليغا في سبتمبر/أيلول، مع تأخير انطلاق الموسم الجديد.