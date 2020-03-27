اشتباه في إصابة لاعب مصري بكورونا ووضعه في الحجر الصحي

وقال صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي، إن مجدي تعرض لوعكة صحية وارتفاع مفاجىء في درجة الحرارة، "وفضلنا دخوله الحجر الصحي لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع".

ونشر مجدي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورته داخل الحجر الصحي، وطلب من الجماهير الدعاء له.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ130 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

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وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عاما، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عاما، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عاما وجميعهم من محافظة القاهرة.