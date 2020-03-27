مدرب ليفربول يكشف ما واجهه في مستشفيات علاج كورونا وجعل دموعه تنهمر

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ما واجهه في مستشفيات العزل وعلاج كورونا في مدينة ليفربول، وجعل دموعه تنهمر.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن كان يرصد مشاعر متضاربة عديدة في مستشفيات العزل بليفربول، جعلت دموعه تنهمر على وجهه.

وتابع كلوب: "في إحدى المرات كنت في أحد مستشفيات العزل، ولكني سمعت الفريق الطبي ينشد أغنية لن تسير وحدك أبدا (الأغنية الرسمية لجمهور فريق ليفربول)، وشعرت كيف أن الحياة ستنتصر دوما على الموت".

وتابع مدرب ليفربول: "أي مشاكل يواجهها مثل موعد استئناف النشاط الكروي ومسألة تتويج فريقه بالدوري، ستكون محرجة وضئيلة مقارنة بالأزمة العالمية التي يواجهها الكوكب حاليا".

وقال كلوب: "بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في أحد المستشفيات وهم يغنون نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روح طيبة أيضا".

وثمّن يورغن كلوب على دور العاملين في المستشفيات لمكافحة فيروس كورونا، لأنهم يضعون أنفسهم في الخطر لعلاج المرضى.

وأضاف: "إنهم معتادون على مساعدة الآخرين، فنحن بحاجة إلى التعود على ذلك لأنه عادة ما يكون لدينا مشاكلنا، لكنها وظيفتهم، فهم يقومون بذلك يومًا بعد يوم، ويعرضون أنفسهم للخطر لأنهم يساعدون المرضى، لذلك فأنا أحترمهم وأقدرهم كثيرا".

واختتم كلوب: "هناك الكثير من الناس الذين يعانون من مشاكل أكبر بكثير، لذا سأشعر بالحرج لنفسي إذا كنت سأتحدث عن مشاكلي مقارنة بالمشاكل التي يعاني منها كل شخص في العالم في الوقت الحالي، فهذا هو الدرس الذي تعلمناه في هذه اللحظة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، جائحة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد مدد فترة تعليق المباريات المحلية إلى نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، في الوقت الذي قررت فيه معظم الأندية إغلاق ملاعبها ومراكز التدريب الخاصة بها وإخضاع اللاعبين للعزل المنزلي.