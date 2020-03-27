أول لاعب كرة قدم مصري يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد مجدي، لاعب نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، إصابته بفيروس كورونا، مناشدًا الجميع خلال كلمة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الدعاء له.