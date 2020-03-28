محمد صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول

محمد صلاح مهدد بالغياب عن صفوف ليفربول لمدة أربعة أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، هناك اتجاه لإقامة دورة الألعاب الأولمبية في ربيع 2021 عقب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام المقبل في الكاميرون.

ويرغب نجم منتخب مصر في المشاركة مع بلاده في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأممز

وفي حال مشاركة صلاح في البطولتين، سيغيب مدة طويلة عن الموسم المقبل للدوري الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح سجل الموسم الحالي 16 هدفا في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويحتاج ليفربول إلى حصد ست نقاط للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما، إلا أن المسابقة متوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.