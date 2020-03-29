مصر... مباحثات حكومية لإعادة اللاعبين المتواجدين بالخارج

جرت اليوم الأحد، في القاهرة مباحثات حكومية من أجل إعادة اللاعبين المتواجدين بالخارج إلى مصر.

وناقش وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، مع وزراء الخارجية والطيران المدنى والصحة إجراءات إعادة اللاعبين المصريين المتواجدين خارج مصر.

وينسق وزير الرياضة مع عضو اللجنة الأولمبية المصرية، ياسر إدريس، لتحديد اللاعبين المطلوب إعادتهم، وكان بعضهم يشارك في العديد من البطولات والمعسكرات الخارجية، حسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

ويعمل الوزير أشرف صبحي على "تسيير رحلات جوية لإعادتهم في أقرب وقت ممكن".

وقد تعذر عودة بعض اللاعبين نتيجة وقف حركة الطيران عبر دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحتى أمس سجلت مصر 576 حالة إصابة بفيروس كورونا من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.