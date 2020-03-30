رسميا... ميسي يعلن موافقة لاعبي برشلونة على تخفيض رواتبهم

وقال ميسي في بيان أصدره اليوم الاثنين، على صفحته الرسمية في "إنستغرام": "لقد حان الوقت للإعلان عن أنه بخلاف تخفيض 70% من راتبنا خلال حالة المرحلة الحرجة، سنقدم بعض المساهمات أيضًا حتى يتمكن موظفو النادي من تلقي 100% من راتبهم أثناء استمرار هذا الوضع".

وأضاف ميسي"إذا لم نتحدث حتى الآن، فذلك لأن الأولوية بالنسبة لنا كانت في إيجاد حلول حقيقية لمساعدة النادي ولكن أيضًا لأولئك الأكثر تأثرًا بهذا الوضع".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi) 30 Мар 2020 в 4:11 PDT

هذا وأعلن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في وقت سابق إنه يتخذ خطوات لتخفيض رواتب لاعبيه والعاملين لتقليص الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا.

وقرر مسؤولو النادي بعد اجتماع عبر الفيديو تخفيض رواتب كل اللاعبين المحترفين في برشلونة ومن بينهم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، والجهاز التدريبي خلال فترة توقف الدوري.

وأوضح نادي برشلونة في بيان أنه "في ظل الإجراءات المعتمدة تجدر الإشارة إلى أن النادي مدفوع بالحاجة إلى التأقلم مع الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي في هذه الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها".

وتابع، تقرر "تقصير مدة العمل اليومي بسبب الظروف الحالية وإجراءات الحماية المعتمدة ونتيجة لذلك تخفيض نسبي للرواتب المنصوص عليها في العقود"، كما جعل النادي منشآته تحت تصرف مسؤولي الصحة في حكومة كتالونيا.