بيع منشفة كوبي براينت بـ 33 ألف دولار في مزاد

تم بيع منشفة استعملها نجم كرة السلة الأمريكية الراحل، كوبي براينت، في آخر مباراة رسمية له في أبريل/ نيسان 2016 بأكثر من 33 ألف دولار، كما أعلنت شركة المزاد العلني "إيكونيك أوكشينز" الأمريكية.

وذكر موقع "sports.ndtv" أن الشخص الذي اشترى المنشفة، حصل مع المنشفة أيضاً على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.

وسجل براينت 60 نقطة في المباراة قبل أن يضع منشفته حول عنقه ويطلق جملته الشهيرة "مامبا أوت"، معلنا اعتزاله.

The towel, which #KobeBryant used during his farewell speech, ended up in the hands of a fan and was then sold several times before the latest online auctionhttps://t.co/Ez5oC0qM1x — NDTV Sports (@Sports_NDTV) March 30, 2020

​وقال رئيس شركة المزاد، جف وولف: "إن الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس انجليس ليكرز، موضحا "أنه مشجع شغوف بليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو إنشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية". بحسب ما ذكره الموقع.

براينت الذي توفي عن عمر 41 عاما، يعد أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا، البطولة التي توج بلقبها 5 مرات، وفاز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد مرتين برفقة المنتخب الأمريكي، وفضلا عن ألقابه المحلية والدولية، يتمتع كوبي براينت بشعبية كبيرة بين نجوم كرة السلة الأمريكية خصوصا، ونجوم الرياضة حول العالم عموما، بسبب العلاقات الاجتماعية القوية التي تربطه بجميع نجوم الرياضة العالميين.