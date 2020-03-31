هل يعلن برشلونة إفلاسه

وقال بارتوميو لراديو كتالونيا: "الوضع معقد. منذ 14 مارس/ آذار لم يحقق برشلونة أي دخل، لكننا لن نفلس حتى يونيو/حزيران. إذا لم تعود الحياة بحلول يونيو، ستكون هناك خسائر، ولهذا السبب نقوم بهذه التخفيضات في الأجور".
وتابع "تحدثنا مع لاعبينا لتقليل الأجور واتخذنا أيضا خطوة مع بعض الموظفين. هذه الخطوات ستوفر لنا 16 مليون يورو".
Dear Training Games,— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 31, 2020
We 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 miss you.
XOXO 🤗😘 pic.twitter.com/jhFdTPvmgH
وأضاف "لا يمكننا فتح المتحف وليس لدينا حقوق بث ولا توجد مبيعات تذاكر. توقفنا عن كسب الكثير من المال".
وأتم "نأمل أن لا يستمر الوضع أكثر من 60 يوما على الأكثر. ما نفعله هو ما تفعله أندية مثل بايرن ميونيخ وليون ويوفنتوس".
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