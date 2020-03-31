ميسي يختار محمد صلاح ضمن الأفضل في "أبطال أوروبا"... ماذا قال عنه؟

اختار نجم فريق برشلوني الإسباني، ليونيل ميسي، 4 لاعبين من فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في مجموعته الخاصة لأفضل 25 نجما من الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا.

وضم ميسي كل من محمد صلاح والمدافع فيرجيل فان دايك وساديو ماني والحارس أليسون من فريق "الريدز" إلى القائمة، بحسب صحيفة "ديلي ستار".

وعن صلاح قال ميسي: "كان ممتازا لفريق ليفربول وأنا معجب للغاية بطريقة لعبه".

أما باقى نجوم ليفربول الثلاثة، فقال ميسي عنهم: "فان دايك خصم صعب وواحد من الأفضل بالعالم، وساديو ماني لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان، فهو لاعب وسط وجناح ومهاجم".

فيما أشاد النجم الأرجنتيني بهدوء الحارس أليسون، فقال: "إنه هادئ جدا، ويبدو أنه يمتلك وقتا كبيرا لا يملكه كافة حراس المرمى".

ولم ينس ليونيل ميسي أن يضم إلى قائمة "أفضل 25 في دوري أبطال أوروبا" نجوم واعدين، مثل الظهير، ترنت أليكساندر أرنولد، الذي وصف قدراته في الملعب بأنها "المستقبل".

وأدرج ميسي في قائمته أيضا، ثنائي فريق توتنهام هاري كين وهيونغ مين سون، ونجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، الذي أشاد "بسرعته الرائعة سواء مع أو بدون الكرة"، وكذلك كيفين دي بروين باعتباره "واحدا من أعظم ممرري الكرة"، وبرناردو سيلفا، وسيرجيو أغويرو.