رابطة الدوري الإنجليزي توجه رسالة للجماهير بشأن مستقبل البطولة

خاطبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمييرليغ) جماهير كرة القدم برسالة تحدثت فيها عن مستقبل البطولة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتابعت: "نحن ملتزمون جميعًا بعودة كرة القدم التي نحبها من جديد، ولكن فقط عندما يكون ذلك آمنا، نعرف أن هناك العديد من الأسئلة التي ترغب الجماهير في طرحها ولكننا لا نملك إجابات سريعة عن كيف ومتى ستعود الحياة إلى طبيعتها".

وقالت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: "نواجه تحديا قويا لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وبالتأكيد نعلم جيدًا كم التأثير الرهيب الذي تعاني منه كل الأندية الإنجليزية في هذا الوقت العصيب، ولكن رسالة الحكومة للجميع واضحة وهي البقاء في المنزل"، بحسب موقع "بطولات" الرياضي.

وأكدت الرابطة: "لدينا دور حيوي في دعم الحكومة في كافة القرارات التي تتخذها من أجل السيطرة على الوضع الراهن في ظل زيادة أعداد المصابين بسبب فيروس كورونا، هناك استجابة رائعة من الجميع سواء الأندية أو الجماهير لتلك الحملة من أجل المحافظة على سلامتهم وصحتهم في ظل توقف كرة القدم داخل إنجلترا".

واختتمت الرابطة: "من جانبنا كرابطة للدوري الإنجليزي الممتاز سنفيدكم بكل التطورات الجديدة بناءً على تغيير الوضع بشأن مستقبل البطولة بالاتفاق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم واتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد جماهير كرة القدم".

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي عُلقت حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، لمساعدة الحكومة البريطانية في حملتها للحد من الاختلاط بين الأفراد خلال الفترة الحالية، دون تحديد موعد لاستئناف النشاط حتى الآن.