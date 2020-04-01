رسميا... الأهلي يعلن رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، انتهاء تعاقد لاعبه أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

يذكر أن عقد فتحي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ودخل النادي في مفاوضات مع اللاعب للتجديد خلال الأيام السابقة.

وكان الأهلي قد منح أحمد فتحي مهلة 48 ساعة للتفكير واتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد مع النادي.

أحمد فتحي انضم للنادي الأهلي عام 2007 قادما من فريق شيفيلد يونايتد الإنلجيزي، ليستمر مع الفريق حتى الآن.

وتخلل تلك الفترة خروجه معارا إلى هال سيتي الإنجليزي عام 2013 مرة، ثم الخروج إلى فريق أم صلال القطري عام 2014 بعد نهاية عقده مع الأهلي، وقبل عودته إلى الفريق الأحمر مجددا عام 2015.

وشارك صاحب الـ35 عاما هذا الموسم مع الأهلي حتى الأن في 17 مباراة بمختلف البطولات.