أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الأربعاء، تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقب اجتماع أجراه اليوم، تعليق جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في أغلب مناطق أوروبا والعالم.

وقرر الاتحاد تأجيل جميع مباريات المنتخبات الوطنية التي كانت مقررة في يونيو/حزيران، ومن بينها المواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا لعام 2020 التي تم تأجيلها إلى العام القادم 2021.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، تسجيل 750 ألفا و890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوفاة 36 ألفا و405 حالة وفاة.

ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألفا و 946 حالة.