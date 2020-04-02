رئيس "فيفا": كرة القدم ستخرج بشكل "مختلف تماما" بعد أزمة كورونا

صرح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، بأن كرة القدم ستخرج "بشكل مختلف تماماً" من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "الشيء الوحيد الذي لن يتغير هو الفرح من أجل الهدف والمعانقة لمشاركة الفرح، سنكون أفضل وأكثر إنسانية، وأكثر انتباهاً للقيم الحقيقية، ستخرج إيطاليا من هذا، لأنها في أصعب اللحظات تعرف كيف تقدم أفضل ما عندها، أنا إلى جانبكم أيها الأصدقاء الأعزاء".

وأوضح إنفانتينو أن كرة القدم ستكون "أقل غطرسة وأكثر ترحيباً، ستكون اجتماعية وتضامنية بشكل أكبر وكذلك مرتبطة بالواقع الإقليمي، ولكن في نفس الوقت أكثر عالمية"، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية.

في سياق متصل، أجّل الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بشكلها الجديد، التي كان من المقرر إقامتها في صيف عام 2021 بالصين بمشاركة 24 فريقا لأول مرة، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، أن الموعد الجديد للبطولة سيتم تحديده في وقت لاحق، حيث تم التأجيل نظرا لتضاربها مع الموعد الجديد لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2021" التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/ تموز 2021.

وقال انفانتينو إن "هذا الوضع الاستثنائي يتطلب إجراءات وقرارات استثنائية، وهذه الأزمة تؤثر على العالم بأسره، ولهذا يجب البحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل أطراف اللعبة في أرجاء العالم كافة ولهذا فقد أعلن فيفا مؤخرا عن تخصيص تبرع بقيمة 10 ملايين دولار لصندوق دعم منظمة الصحة العالمية المخصص للتعامل مع الأزمة".