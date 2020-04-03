صدمة قوية... "فيفا" يعاقب الزمالك بسبب شيكابالا

تلقى نادي الزمالك المصري، صدمة قوية بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتغريم القلعة البيضاء مبلغ نصف مليون يورو لصالح سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن "فيفا أصدر الحكم ضد نادي الزمالك لصالح سبورتنغ لشبونة بسبب عدم التزامه بسداد مستحقات عودة محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض".

Sporting - Shikabala rende meio milhão de euros ao Sporting https://t.co/xVw4zfR1zp — Diário Record (@Record_Portugal) April 3, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن "شيكابالا لم يلتزم بعقده مع سبورتينغ لشبونة ثم رحل إلى الزمالك، وهو الأمر الذي جعل لشبونة يتقدم بشكوى ضد اللاعب وناديه".

ولعب شيكابالا بقميص لشبونة في موسم 2014-2015 وخلال فترته مع الفريق البرتغالي خاض مباراة وحيدة بقميص الفريق الأول، و5 مباريات بقميص الرديف.

وكان نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي قد تقدم بشكواه للفيفا في 2016.