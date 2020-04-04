في وقت قياسي... فيديو جديد لرونالدو وصديقته يحصد أكثر من 25 مليون مشاهدة

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي ونجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، فيديو جديد مع صديقته، عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز.

وشارك رونالدو، متابعيه على حسابه الرسمي بموقع "انستغرام"، فيديو تظهر فيه جورجينا وهي تقص شعره عبر "ماكينة حلاقة" داخل منزلهما.

وأرفق رونالدو الفيديو بتعليق "ابق في المنزل وحافظ على أناقتك".

وحصد الفيديو ما يقرب من 8 مليون إعجاب وأكثر 25 مليون مشاهدة خلال وقت قصير بعد نشره.

View this post on Instagram Stay home and keep stylish 💇🏽‍♂️👩‍❤️‍💋‍👨 #stayhomestaysafe A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 4, 2020 at 5:40am PDT

يذكر أن الدوري الإيطالي قد تم تأجيله لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتنازل رونالدو عن 10 ملايين دولار من راتبه بسبب كورونا.

كما خضع رونالدو، لفحص فيروس "كورونا" بعد تأكيد 3 حالات إصابة في فريقه يوفنتوس الإيطالي، وكانت نتيجة الفحص سلبية، وأكدت عدم إصابته بالفيروس، ومع ذلك يلتزم بالحجر المنزلي كغيره من لاعبي يوفنتوس غير المصابين.