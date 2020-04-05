ترامب: أريد عودة الجماهير إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن

وفي إفادة صحفية للبيت الأبيض، قال ترامب إنه كان في اتصال مع مفوضي البطولات من كرة القدم الأمريكية ودوري السلة الأمريكي ودوري هوكي الجليد ودوري البيسبول ودوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، بحسب "رويترز".

وقال ترامب: "أريد عودة الجماهير إلى الملاعب. بمجرد أن نكون مستعدين. في أقرب وقت ممكن بكل تأكيد".

وأضاف: "تريد الجماهير العودة أيضا. يريدون متابعة كرة السلة والبيسبول وكرة القدم الأمريكية والهوكي".

وتوقف دوري السلة ودوري هوكي الجليد في مارس/ آذار بينما تأجلت بداية دوري البيسبول ودوري المحترفين لكرة القدم بسبب الفيروس.

وسجلت بالولايات المتحدة أعلى عدد في العالم من حالات الإصابة المعروفة بكوفيد-19، وطبقا لحصيلة لرويترز فقد أظهرت الاختبارات إصابة أكثر من 306 آلاف شخص بكورونا في أمريكا وأكثر من 8300 حالة وفاة.

هذا وتخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون و200 ألف حالة، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم.

وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 246.49 ألف شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏