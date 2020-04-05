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18:27 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
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    مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية

    مانشستر سيتي لن يطلب من الحكومة الإنجليزية دفع أجور موظفيه

    © REUTERS / DAVID KLEIN
    رياضة
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    أبلغ مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موظفيه اليوم الأحد بأنه لن يستخدم خطة الحكومة لدفع أجورهم أو يمنحهم إجازة خلال فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

    وتعرضت العديد من الأندية ومن بينها ليفربول متصدر الدوري وتوتنهام هوتسبير لانتقادات عنيفة لاستغلالها خطة الحكومة بدفع 80 بالمئة من أجور الموظفين الذين منحتهم شركاتهم إجازة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

    وأصبح سيتي، الذي تملكه مجموعة أبو ظبي المتحدة المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أول ناد في الدوري الممتاز يعلن عدم السير في هذا الاتجاه.

    مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية
    © REUTERS / DAVID KLEIN
    احتفال جنوني للاعبي مانشستر سيتي في غرفة الملابس بعد فوزهم بلقب الرابطة الإنجليزية... فيديو
    وتلقى الموظفون رسائل بريد إلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع للتأكيد على حماية وظائفهم.

    وقال متحدث "نؤكد بعد قرار من الرئيس (خلدون المبارك) والإدارة الأسبوع الماضي أن مانشستر سيتي لن يستغل خطة حكومة المملكة المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا".

    وتابع "نحن عازمون على حماية موظفينا ووظائفهم وأعمالهم وفي الوقت ذاته فعل ما يمكننا لدعم المجتمع في هذا الوقت الصعب على الجميع".

    ودخل اتحاد لاعبي الدوري الممتاز في مواجهة مع رابطة الدوري الممتاز بشأن ما إذا يجب أن يوافق اللاعبون على خفض أجورهم بنسبة 30 في المئة بسبب توقف الموسم.

    وأدى تردد اتحاد اللاعبين الواضح في دعم خفض الأجور إلى اتهامات بوجود "اقتتال داخلي" من أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة.

    ومع سيطرة مشكلة خفض أجور اللاعبين خلال فترة التوقف على أوروبا وخضوع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الغنية للتدقيق، جاء إعلان ليفربول بأنه سيعطي العديد من موظفيه إجازة بمثابة هدف عكسي في معركة العلاقات العامة.

    ومنح توتنهام هوتسبير وبورنموث ونيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي كل موظفيهم إجازة إجبارية خلال الأزمة الصحية التي أودت بحياة 4934 شخصا في بريطانيا حتى مساء أمس السبت.

    وأظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز اليوم الأحد أن الاتحاد الدولي، يستعد للتعامل مع الشكاوى والطعون بشأن خفض أجور اللاعبين وسيحدد إرشادات للأندية التي تتطلع لتقليص النفقات خلال فترة التوقف التي تسبب فيها فيروس كورونا.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مانشستر سيتي
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