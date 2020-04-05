انتحار طبيب فريق فرنسي عقب إصابته بفيروس كورونا

ووفقا لما نشرته صحيفة "لو باريزان" الفرنسية، أنه تم العثور على جثة صاحب الـ60 عاما، وقد ترك رسالة تفيد بأنه انتحر بسبب إصابته بمرض "كوفيد 19".

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ، مساء اليوم الأحد، تسجيل 518 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في غضون 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم "سجلنا 518 حالة وفاة جديدة، تشمل الوفيات في دور المسنين، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8078 حالة وفاة".

وأشارت إلى أنه "تم تسجيل 1873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 70478".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.