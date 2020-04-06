رابطة الدوري الإيطالي توصي بخفض الرواتب حتى مع استئناف المنافسات

أوصت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بضرورة تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

واقترحت الرابطة تخفيض إجمالي الرواتب السنوية بمقدار الثلث، في حال عدم استئناف الموسم الكروي.

وفي حال إقامة المباريات خلال الأشهر المقبلة، أوصت الرابطة بتخفيض إجمالي الرواتب السنوية بمقدار السدس.

#SerieA, trovato l'accordo per il taglio degli stipendi ai calciatori https://t.co/So6Prq148h — Corriere dello Sport (@CorSport) April 6, 2020

وحتى يوم أمس الأحد، بلغ عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد 15887، كما بلغت حالات الإصابة 124632.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يوم 11 آذار/مارس الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.